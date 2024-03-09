Саудовская Аравия. Аль-Хиляль сделал ещё один шаг к чемпионству

В Саудовской Аравии 8 марта состоялись три матча местного чемпионата.

В поединке аутсайдеров «Аль–Тае» минимально одолел «Аль–Хазм». Единственный гол забил Бернард Менса ещё на шестой минуте.

Ещё один претендент на вылет «Аль-Охдуд» поехал в гости к «Аль-Иттихаду». Хозяева без Карима Бензема таки вырвали победу ближе к концу встречи.

Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» не имел проблем с «Аль-Риядом» – 3:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур. 8 марта

Аль-Тае – Аль-Хазм – 1:0

Гол: Менса (6)

Аль-Иттихад – Аль-Охдуд – 2:1

Голы: Аль-Муса (45), Хаджи (83) – Кольядо (63)

Аль-Рияд – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Булаихи (52) – Невеш (66 пенальти), Ричардс (75), Митрович (88 пенальти)