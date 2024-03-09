Саудовская Аравия. Аль-Хиляль сделал ещё один шаг к чемпионству
Также победу одержал «Аль-Иттихад»
В Саудовской Аравии 8 марта состоялись три матча местного чемпионата.
В поединке аутсайдеров «Аль–Тае» минимально одолел «Аль–Хазм». Единственный гол забил Бернард Менса ещё на шестой минуте.
Ещё один претендент на вылет «Аль-Охдуд» поехал в гости к «Аль-Иттихаду». Хозяева без Карима Бензема таки вырвали победу ближе к концу встречи.
Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» не имел проблем с «Аль-Риядом» – 3:1.
Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур. 8 марта
Аль-Тае – Аль-Хазм – 1:0
Гол: Менса (6)
Аль-Иттихад – Аль-Охдуд – 2:1
Голы: Аль-Муса (45), Хаджи (83) – Кольядо (63)
Аль-Рияд – Аль-Хиляль – 1:3
Голы: Булаихи (52) – Невеш (66 пенальти), Ричардс (75), Митрович (88 пенальти)
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