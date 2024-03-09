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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
08.03.2024 19:00 – FT 2 : 1
Аль-Ахдуд
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Саудовская Аравия
09 марта 2024, 05:31 | Обновлено 09 марта 2024, 05:33
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Саудовская Аравия. Аль-Хиляль сделал ещё один шаг к чемпионству

Также победу одержал «Аль-Иттихад»

09 марта 2024, 05:31 | Обновлено 09 марта 2024, 05:33
236
0
Саудовская Аравия. Аль-Хиляль сделал ещё один шаг к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

В Саудовской Аравии 8 марта состоялись три матча местного чемпионата.

В поединке аутсайдеров «Аль–Тае» минимально одолел «Аль–Хазм». Единственный гол забил Бернард Менса ещё на шестой минуте.

Ещё один претендент на вылет «Аль-Охдуд» поехал в гости к «Аль-Иттихаду». Хозяева без Карима Бензема таки вырвали победу ближе к концу встречи.

Лидер чемпионата «Аль-Хиляль» не имел проблем с «Аль-Риядом» – 3:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур. 8 марта

Аль-Тае – Аль-Хазм – 1:0

Гол: Менса (6)

Аль-Иттихад – Аль-Охдуд – 2:1

Голы: Аль-Муса (45), Хаджи (83) – Кольядо (63)

Аль-Рияд – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Булаихи (52) – Невеш (66 пенальти), Ричардс (75), Митрович (88 пенальти)

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Александар Митрович чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда
Источник Sport.ua
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