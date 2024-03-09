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Чемпионат Нидерландов
Гоу Эхед Иглс
08.03.2024 21:00 – FT 0 : 1
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
09 марта 2024, 03:59 |
34
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ благодаря голу Деста добыл минимальную победу

«Красно-белые» сделали ещё один шаг к чемпионству

09 марта 2024, 03:59 |
34
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ благодаря голу Деста добыл минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Открывал 25-й тур Эредивизи матч в городе Девентер, где местный «Гоу Эхед Иглз» принимал лидера чемпионата ПСВ.

Уже на 10-й минуте Сержиньо Дест вывел команду гостей вперед.

Безусловно, преимущество было на стороне гранда, но забить второй гол никак не получалось. Это привело к нервам. На 89-й минуте Армандо Обиспо получил вторую желтую карточку. Времени в «орлов» было мало, чтобы создать что-то опасное, поэтому фаворит увез домой три очка, чем ещё больше укрепил свои шансы на чемпионский титул.

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур. 8 марта

Гоу Эхед Иглз – ПСВ – 0:1

Гол: Дест (10)

Удаление: ... – Обиспо (89, две желтые)

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Источник Sport.ua
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