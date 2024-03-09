Чемпионат Нидерландов. ПСВ благодаря голу Деста добыл минимальную победу
«Красно-белые» сделали ещё один шаг к чемпионству
Открывал 25-й тур Эредивизи матч в городе Девентер, где местный «Гоу Эхед Иглз» принимал лидера чемпионата ПСВ.
Уже на 10-й минуте Сержиньо Дест вывел команду гостей вперед.
Безусловно, преимущество было на стороне гранда, но забить второй гол никак не получалось. Это привело к нервам. На 89-й минуте Армандо Обиспо получил вторую желтую карточку. Времени в «орлов» было мало, чтобы создать что-то опасное, поэтому фаворит увез домой три очка, чем ещё больше укрепил свои шансы на чемпионский титул.
Чемпионат Нидерландов. 25-й тур. 8 марта
Гоу Эхед Иглз – ПСВ – 0:1
Гол: Дест (10)
Удаление: ... – Обиспо (89, две желтые)
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