Чемпионат Нидерландов. ПСВ благодаря голу Деста добыл минимальную победу

Открывал 25-й тур Эредивизи матч в городе Девентер, где местный «Гоу Эхед Иглз» принимал лидера чемпионата ПСВ.

Уже на 10-й минуте Сержиньо Дест вывел команду гостей вперед.

Безусловно, преимущество было на стороне гранда, но забить второй гол никак не получалось. Это привело к нервам. На 89-й минуте Армандо Обиспо получил вторую желтую карточку. Времени в «орлов» было мало, чтобы создать что-то опасное, поэтому фаворит увез домой три очка, чем ещё больше укрепил свои шансы на чемпионский титул.

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур. 8 марта

Гоу Эхед Иглз – ПСВ – 0:1

Гол: Дест (10)

Удаление: ... – Обиспо (89, две желтые)

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