Чемпионат Бельгии. Сидорчук всю игру провел на скамейке
Клуб, за который играет украинец, на выезде уступил команде из верхней части таблицы
8 марта в чемпионате Бельгии состоялся один матч. «Мехелен», который ведет борьбу за еврокубки, принимал дома «Вестерло».
В составе гостей Сергей Сидорчук начал игру на скамейке запасных. Тренер так и не решился выпустить его на поле.
Хозяева сумели забить три гола сопернику. «Вестерло» отметился голом престижа на последней минуте.
Победа позволила «Мехелену» подняться на 5-е место – 45 очков за 29 матчей.
Чемпионат Бельгии. 29-й тур. 8 марта.
Мехелен – Вестерло – 3:1
Голы: Мрабти (11, 37), Пфлюке (73) – Бос (90)
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