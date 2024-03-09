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Бельгия
09 марта 2024, 03:19 | Обновлено 09 марта 2024, 03:20
51
0

Чемпионат Бельгии. Сидорчук всю игру провел на скамейке

Клуб, за который играет украинец, на выезде уступил команде из верхней части таблицы

09 марта 2024, 03:19 | Обновлено 09 марта 2024, 03:20
51
0
Чемпионат Бельгии. Сидорчук всю игру провел на скамейке
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в чемпионате Бельгии состоялся один матч. «Мехелен», который ведет борьбу за еврокубки, принимал дома «Вестерло».

В составе гостей Сергей Сидорчук начал игру на скамейке запасных. Тренер так и не решился выпустить его на поле.

Хозяева сумели забить три гола сопернику. «Вестерло» отметился голом престижа на последней минуте.

Победа позволила «Мехелену» подняться на 5-е место – 45 очков за 29 матчей.

Чемпионат Бельгии. 29-й тур. 8 марта.

Мехелен – Вестерло – 3:1

Голы: Мрабти (11, 37), Пфлюке (73) – Бос (90)

Турнирная таблица

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Сергей Сидорчук Вестерло Мехелен чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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