Чемпионат Бельгии. Сидорчук всю игру провел на скамейке

8 марта в чемпионате Бельгии состоялся один матч. «Мехелен», который ведет борьбу за еврокубки, принимал дома «Вестерло».

В составе гостей Сергей Сидорчук начал игру на скамейке запасных. Тренер так и не решился выпустить его на поле.

Хозяева сумели забить три гола сопернику. «Вестерло» отметился голом престижа на последней минуте.

Победа позволила «Мехелену» подняться на 5-е место – 45 очков за 29 матчей.

Чемпионат Бельгии. 29-й тур. 8 марта.

Мехелен – Вестерло – 3:1

Голы: Мрабти (11, 37), Пфлюке (73) – Бос (90)

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