Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Торино – 1:1. Гол Хвичи не принес победу. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
08.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 марта 2024, 02:40 | Обновлено 09 марта 2024, 03:25
33
0

Наполи – Торино – 1:1. Гол Хвичи не принес победу. Видео голов и обзор

Чемпион Италии снова потерял очки

09 марта 2024, 02:40 | Обновлено 09 марта 2024, 03:25
33
0
Наполи – Торино – 1:1. Гол Хвичи не принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Серии А «Наполи» дома принимал «Торино».

В первом тайме голов не было. На 61-й минуте лидер действующих чемпионов Италии Хвича Кварацхелия сумел вывести их вперед.

Радость была недолгой. Уже через 3 минуты «быки» усилиями Санабрии востановили статус-кво. Как не старалась команда Кальцоны, но дожать соперника не смогла.

Серия А. 28-й тур. 8 марта

Наполи – Торино – 1:1

Голы: Кварацхелия (61) – Санабрия (64)

Видеообзор матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
По теме:
Галатасарай – Ризеспор – 6:2. Хет-трик Демирбая. Видео голов и обзор матча
Ницца – Монпелье – 1:2. Фиаско фаворита. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии. Порту перед матчем с Арсеналом разгромил аутсайдера
Наполи Торино чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Другие виды | 08 марта 2024, 06:05 0
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда

Главные новости за 7 марта на Sport.ua

Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Футбол | 08 марта 2024, 15:03 2
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко

Защитник «Арсенала» уже тренируется в общей группе

Чемпионы Италии сыграли вничью с Торино в 28-м туре Серии А
Футбол | 08.03.2024, 23:55
Чемпионы Италии сыграли вничью с Торино в 28-м туре Серии А
Чемпионы Италии сыграли вничью с Торино в 28-м туре Серии А
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Бокс | 08.03.2024, 18:11
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Футбол | 08.03.2024, 19:58
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
08.03.2024, 19:45 1
Бокс
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11 1
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем