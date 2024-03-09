В матче 28-го тура Серии А «Наполи» дома принимал «Торино».

В первом тайме голов не было. На 61-й минуте лидер действующих чемпионов Италии Хвича Кварацхелия сумел вывести их вперед.

Радость была недолгой. Уже через 3 минуты «быки» усилиями Санабрии востановили статус-кво. Как не старалась команда Кальцоны, но дожать соперника не смогла.

Серия А. 28-й тур. 8 марта

Наполи – Торино – 1:1

Голы: Кварацхелия (61) – Санабрия (64)

Видеообзор матча

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