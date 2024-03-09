Италия09 марта 2024, 02:40 | Обновлено 09 марта 2024, 03:25
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Наполи – Торино – 1:1. Гол Хвичи не принес победу. Видео голов и обзор
Чемпион Италии снова потерял очки
09 марта 2024, 02:40 | Обновлено 09 марта 2024, 03:25
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В матче 28-го тура Серии А «Наполи» дома принимал «Торино».
В первом тайме голов не было. На 61-й минуте лидер действующих чемпионов Италии Хвича Кварацхелия сумел вывести их вперед.
Радость была недолгой. Уже через 3 минуты «быки» усилиями Санабрии востановили статус-кво. Как не старалась команда Кальцоны, но дожать соперника не смогла.
Серия А. 28-й тур. 8 марта
Наполи – Торино – 1:1
Голы: Кварацхелия (61) – Санабрия (64)
Видеообзор матча
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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