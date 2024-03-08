УАФ создала экспертную группу для обеспечения гендерного равенства

8 марта 2024 года УАФ сделала исторический шаг – создала экспертную группу, цель которой – обеспечение равенства прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе.

В гендерном вопросе это означает как равноценный доступ женщин к игре в футбол как профессиональных спортсменок, без предубеждений по «неженскому виду спорта», так и полноправие при выборе футбола как карьерной возможности — возможность выбрать карьеру менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., а также быть вовлеченными в сферу принятия решений.

Первоочередными задачами группы будут актуализация проблемы и работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия, международное сотрудничество для привлечения удачного опыта.

В состав группы, координатором которой является Елизавета Степанюк, начальник службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также руководители и руководители ключевых департаментов и направлений работы УАФ.