«Это вас не касается». Ребров рассказал, советовал ли игрокам менять агента

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, советовал ли игрокам национальной команды менять агента.

– Считаете ли вы, что выбор агента для молодого футболиста важен для ускорения трансфера за границу? Мы видим, есть такая тенденция, Георгий Судаков и Александр Пихаленок за последние полгода сменили агентство. Они сейчас работают с агентством ProStar. Может ли игрок посоветоваться с Вами по этому вопросу?

– Если это лично – могут. От агента сейчас очень многое зависит. Я разговариваю и работаю с агентами, которым я доверяю, ведь сейчас много не очень честных, которые пытаются не помочь, а заработать какие-то деньги. Поэтому если игроки ко мне обращаются, то я могу высказать свое личное мнение, что-то посоветовать. Не мнение главного тренера сборной Украины, а свое личное мнение.

Если они обращаются ко мне, то я им могу помочь. Только могу что-то посоветовать, а не говорить, что ты должен так делать, или этот агент лучше или не лучше.

– А эти игроки к Вам обращались с таким вопросом?

– Это личное дело. Оно точно вас не касается.

Ранее Сергей Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Александра Зинченко, который пропустил последние 5 матчей из-за травмы.