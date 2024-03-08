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  4. «Это вас не касается». Ребров рассказал, советовал ли игрокам менять агента
Чемпионат Европы
08 марта 2024, 17:49 |
713
0

«Это вас не касается». Ребров рассказал, советовал ли игрокам менять агента

Главный тренер сборной Украины избежал прямого ответа на вопрос

08 марта 2024, 17:49 |
713
0
«Это вас не касается». Ребров рассказал, советовал ли игрокам менять агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, советовал ли игрокам национальной команды менять агента.

– Считаете ли вы, что выбор агента для молодого футболиста важен для ускорения трансфера за границу? Мы видим, есть такая тенденция, Георгий Судаков и Александр Пихаленок за последние полгода сменили агентство. Они сейчас работают с агентством ProStar. Может ли игрок посоветоваться с Вами по этому вопросу?

– Если это лично – могут. От агента сейчас очень многое зависит. Я разговариваю и работаю с агентами, которым я доверяю, ведь сейчас много не очень честных, которые пытаются не помочь, а заработать какие-то деньги. Поэтому если игроки ко мне обращаются, то я могу высказать свое личное мнение, что-то посоветовать. Не мнение главного тренера сборной Украины, а свое личное мнение.

Если они обращаются ко мне, то я им могу помочь. Только могу что-то посоветовать, а не говорить, что ты должен так делать, или этот агент лучше или не лучше.

– А эти игроки к Вам обращались с таким вопросом?

– Это личное дело. Оно точно вас не касается.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина Вадим Шаблий Александр Пихаленок Георгий Судаков футбольные агенты
Источник Украинская ассоциация футбола
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