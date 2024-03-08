«Это вас не касается». Ребров рассказал, советовал ли игрокам менять агента
Главный тренер сборной Украины избежал прямого ответа на вопрос
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, советовал ли игрокам национальной команды менять агента.
– Считаете ли вы, что выбор агента для молодого футболиста важен для ускорения трансфера за границу? Мы видим, есть такая тенденция, Георгий Судаков и Александр Пихаленок за последние полгода сменили агентство. Они сейчас работают с агентством ProStar. Может ли игрок посоветоваться с Вами по этому вопросу?
– Если это лично – могут. От агента сейчас очень многое зависит. Я разговариваю и работаю с агентами, которым я доверяю, ведь сейчас много не очень честных, которые пытаются не помочь, а заработать какие-то деньги. Поэтому если игроки ко мне обращаются, то я могу высказать свое личное мнение, что-то посоветовать. Не мнение главного тренера сборной Украины, а свое личное мнение.
Если они обращаются ко мне, то я им могу помочь. Только могу что-то посоветовать, а не говорить, что ты должен так делать, или этот агент лучше или не лучше.
– А эти игроки к Вам обращались с таким вопросом?
– Это личное дело. Оно точно вас не касается.
Ранее Сергей Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Александра Зинченко, который пропустил последние 5 матчей из-за травмы.
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