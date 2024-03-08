Тренер Жироны оценил спад в игре Довбика

Наставник «Жироны» Мичел перед очередным матчем чемпионата Испании против «Осасуны» ответил на вопрос журналиста о том, что Артем Довбик не забивает и не делает результативных передач в шести встречах кряду.

«Самое важное – вся команда. Если все играют хорошо, то у нас великолепная ситуация. А когда результаты не очень хорошие, то нам начинается казаться, что отдельные игроки выступают ниже своего уровня. Нам нужна лучшая версия команды, в том числе голы Артема Довбика. Как и голы других».

«Если будем играть так, как играем в большинстве матчей, то я уверен, что мы способны выйти в Лигу чемпионов. Уже говорил, что нужно набрать больше 72 очков. Самое важное – матч с «Осасуной», — сказал Мичел.

Довбик в нынешнем сезоне забил 14 голов.