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  4. Тренер Жироны оценил спад в игре Довбика
Испания
08 марта 2024, 18:29 |
517
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Тренер Жироны оценил спад в игре Довбика

Мичел считает, что лучше должна играть вся команда

08 марта 2024, 18:29 |
517
0
Тренер Жироны оценил спад в игре Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник «Жироны» Мичел перед очередным матчем чемпионата Испании против «Осасуны» ответил на вопрос журналиста о том, что Артем Довбик не забивает и не делает результативных передач в шести встречах кряду.

«Самое важное – вся команда. Если все играют хорошо, то у нас великолепная ситуация. А когда результаты не очень хорошие, то нам начинается казаться, что отдельные игроки выступают ниже своего уровня. Нам нужна лучшая версия команды, в том числе голы Артема Довбика. Как и голы других».

«Если будем играть так, как играем в большинстве матчей, то я уверен, что мы способны выйти в Лигу чемпионов. Уже говорил, что нужно набрать больше 72 очков. Самое важное – матч с «Осасуной», — сказал Мичел.

Довбик в нынешнем сезоне забил 14 голов.

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Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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