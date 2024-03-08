Топ-уровень. Лунин – второй голкипер Лиги чемпионов по отраженным ударам
Украинец входит в когорту лучших
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин значится на второй позиции в реестре вратарей по проценту совершенных сейвов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Сообщается, что в расчет при составлении рейтинга были взяты показатели вратарей, которые провели в турнире хотя бы два матча.
У Лунина 4 игры в рамках нынешней Лиги чемпионов. Его процент сейвов, согласно данным WyScout, равен 85%. Уроженец Харьковской области уступает лишь Яну Зоммеру из «Интера».
Топ-5 рейтинга вратарей по проценту сейвов:
- 1. Ян Зоммер («Интер») – 89,47%
- 2. Андрей Лунин («Реал») – 85%
- 3. Грегор Кобель («Боруссия» Д) – 84%
- 4. Ник Поуп («Ньюкасл») – 83,87%
- 5. Мануэль Нойер («Бавария») – 80%
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