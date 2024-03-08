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Лига чемпионов
08 марта 2024, 17:18 | Обновлено 08 марта 2024, 17:29
491
0

Топ-уровень. Лунин – второй голкипер Лиги чемпионов по отраженным ударам

Украинец входит в когорту лучших

08 марта 2024, 17:18 | Обновлено 08 марта 2024, 17:29
491
0
Топ-уровень. Лунин – второй голкипер Лиги чемпионов по отраженным ударам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин значится на второй позиции в реестре вратарей по проценту совершенных сейвов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сообщается, что в расчет при составлении рейтинга были взяты показатели вратарей, которые провели в турнире хотя бы два матча.

У Лунина 4 игры в рамках нынешней Лиги чемпионов. Его процент сейвов, согласно данным WyScout, равен 85%. Уроженец Харьковской области уступает лишь Яну Зоммеру из «Интера».

Топ-5 рейтинга вратарей по проценту сейвов:

  • 1. Ян Зоммер («Интер») – 89,47%
  • 2. Андрей Лунин («Реал») – 85%
  • 3. Грегор Кобель («Боруссия» Д) – 84%
  • 4. Ник Поуп («Ньюкасл») – 83,87%
  • 5. Мануэль Нойер («Бавария») – 80%
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Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид
Источник Трибуна
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