Топ-уровень. Лунин – второй голкипер Лиги чемпионов по отраженным ударам

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин значится на второй позиции в реестре вратарей по проценту совершенных сейвов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сообщается, что в расчет при составлении рейтинга были взяты показатели вратарей, которые провели в турнире хотя бы два матча.

У Лунина 4 игры в рамках нынешней Лиги чемпионов. Его процент сейвов, согласно данным WyScout, равен 85%. Уроженец Харьковской области уступает лишь Яну Зоммеру из «Интера».

Топ-5 рейтинга вратарей по проценту сейвов: