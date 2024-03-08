Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Валенсии высказался о ситуации Яремчука в команде
Испания
08 марта 2024, 17:29 |
1765
0

Тренер Валенсии высказался о ситуации Яремчука в команде

Бараха полностью доволен украинским форвардом

08 марта 2024, 17:29 |
1765
0
Тренер Валенсии высказался о ситуации Яремчука в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха рассказал о том, что украинский форвард Роман Яремчук, получивший травму в матче с «Реалом», готов сыграть в новом туре.

Кроме того, тренер в целом оценил игру футболиста.

«С Романом все в порядке. Он не тренировался несколько дней, но уже в порядке. Он готов играть. Мы помним, что Яремчук приехал к нам в финале трансферного окна, а это всегда сложно. Потом были матчи за сборную, поэтому первая часть сезона сложилась непросто. Но он продолжал работать на тренировках и набирать уверенность в себе».

«Это позволило ему улучшить свою игру и приносить команде пользу. Теперь нужно все это продолжать. Я доволен его игрой, рад за него», — сказал Бараха.

Яремчук, который в нынешнем сезоне забил 4 гола, получил вызов в сборную Украины на матч с Боснией.

По теме:
Тренер Жироны оценил спад в игре Довбика
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Одноклубник Яремчука перенес операцию после кошмарной травмы
чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Рубен Бараха
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Футбол | 07 марта 2024, 23:29 6
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»

Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян

Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07 марта 2024, 20:41 221
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью

Киевляне не смогли продолжить свою победную серию

Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Футбол | 08.03.2024, 14:20
Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Бокс | 07.03.2024, 19:20
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Играли руками и забивали пенальти. Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки
Футбол | 08.03.2024, 17:29
Играли руками и забивали пенальти. Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки
Играли руками и забивали пенальти. Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 7
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11 1
Футбол
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
06.03.2024, 22:01
Теннис
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
07.03.2024, 06:59 7
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 9
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем