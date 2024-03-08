Тренер Валенсии высказался о ситуации Яремчука в команде

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха рассказал о том, что украинский форвард Роман Яремчук, получивший травму в матче с «Реалом», готов сыграть в новом туре.

Кроме того, тренер в целом оценил игру футболиста.

«С Романом все в порядке. Он не тренировался несколько дней, но уже в порядке. Он готов играть. Мы помним, что Яремчук приехал к нам в финале трансферного окна, а это всегда сложно. Потом были матчи за сборную, поэтому первая часть сезона сложилась непросто. Но он продолжал работать на тренировках и набирать уверенность в себе».

«Это позволило ему улучшить свою игру и приносить команде пользу. Теперь нужно все это продолжать. Я доволен его игрой, рад за него», — сказал Бараха.

Яремчук, который в нынешнем сезоне забил 4 гола, получил вызов в сборную Украины на матч с Боснией.