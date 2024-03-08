В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» и «Ворскла».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется в 13:00.

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В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 23 очка после 18 игр. У «Ворсклы» 26 пунктов после 19 встреч и 7-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Ворскла» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция