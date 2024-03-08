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Чемпионат Украины
Черноморец
09.03.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 16:58 | Обновлено 08 марта 2024, 17:01
81
0

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 13:00 матч 20-го тура УПЛ

08 марта 2024, 16:58 | Обновлено 08 марта 2024, 17:01
81
0
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» и «Ворскла».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 23 очка после 18 игр. У «Ворсклы» 26 пунктов после 19 встреч и 7-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Ворскла» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Черноморец Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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