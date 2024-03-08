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Испания
08 марта 2024, 17:39 | Обновлено 08 марта 2024, 17:57
374
0

ФОТО. Одноклубник Яремчука перенес операцию после кошмарной травмы

Защитник Муктар Диакаби начинает реабилитацию, чтобы вернуться на поле

08 марта 2024, 17:39 | Обновлено 08 марта 2024, 17:57
374
0
ФОТО. Одноклубник Яремчука перенес операцию после кошмарной травмы
ФК Валенсия. Муктар Диакаби

Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби перенес операцию после ужасной травмы колена, полученной в матче против «Реала».

Сразу после произошедшего были опасения, что 27-летнему футболисту придется завершить игровую карьеру, но после оперативного вмешательства, проведенного в частной клинике в Лионе, прогнозы уже более оптимистичные и игрок сможет вернуться на поле после реабилитации.

«Спасибо Господу, операция прошла хорошо. Травма, безусловно, очень тяжелая и реабилитация наверняка займет очень много времени. Но я понимаю, что я счастливчик, потому что в жизни бывает намного хуже. Длинная дорога к возвращению начинается сейчас. С вашей поддержкой, душевной силой, которая есть у меня, моим характером я уверен, что преодолею еще одно испытание в своей жизни» – написал футболист на своей странице в Instagram.

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Муктар Диакаби Валенсия травма колена завершение карьеры операция на колене
Источник Instagram
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