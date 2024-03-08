ФОТО. Одноклубник Яремчука перенес операцию после кошмарной травмы

Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби перенес операцию после ужасной травмы колена, полученной в матче против «Реала».

Сразу после произошедшего были опасения, что 27-летнему футболисту придется завершить игровую карьеру, но после оперативного вмешательства, проведенного в частной клинике в Лионе, прогнозы уже более оптимистичные и игрок сможет вернуться на поле после реабилитации.

«Спасибо Господу, операция прошла хорошо. Травма, безусловно, очень тяжелая и реабилитация наверняка займет очень много времени. Но я понимаю, что я счастливчик, потому что в жизни бывает намного хуже. Длинная дорога к возвращению начинается сейчас. С вашей поддержкой, душевной силой, которая есть у меня, моим характером я уверен, что преодолею еще одно испытание в своей жизни» – написал футболист на своей странице в Instagram.