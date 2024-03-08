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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 16:25 | Обновлено 08 марта 2024, 16:59
1434
2

Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Рух в третий раз прервано из-за тревоги

Команды успели отыграть 80 минут

08 марта 2024, 16:25 | Обновлено 08 марта 2024, 16:59
1434
2
Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Рух в третий раз прервано из-за тревоги
СК Днепр-1

Сегодня, 8 марта 2024 года, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и львовским «Рухом». По состоянию на 80-ю минуту поединка преимущество в счете имеют гости – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч уже трижды прерывался из-за воздушной тревоги. Сначала она застала команды на перерыве, из-за чего футболисты отдыхали 40 минут, а не 15. Вторая тревога прозвучала на 67-й минуте поединка и из-за нее команды просидели в укрытии почти час. Через 13 минут после возобновления поединка пришло третье оповещение о ракетной опасности.

Если матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Руха», то львовская команда сравняется с житомирским «Полесьем» по количеству очков. «Днепр-1» в случае поражения может потерять первое место в турнирной таблице по итогам тура.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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didora
Може хоч після рекорду подумають де грати! Ніяк не доходе у ті дурні голови. У цьому році є реальний шанс виграти чемпіонат або 2 місце. То через свою пихатість хер на рило матимуть. Яка різниця де грати аби перемогти. Металіст 1925 почав гру на 2год. 30 хв. пізніше і вже зіграв перший тайм. А ці турки почали у 13.00 год. і ніяк не дограють. А вже 16.50 год. Мабуть завтра зранку як проснуться дограють!!!
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Phantom
Є висока вірогідність,  що завтра гру Кривбас - Оболонь взагалі не дограють
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