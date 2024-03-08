Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Рух в третий раз прервано из-за тревоги

Сегодня, 8 марта 2024 года, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и львовским «Рухом». По состоянию на 80-ю минуту поединка преимущество в счете имеют гости – 1:0.

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Матч уже трижды прерывался из-за воздушной тревоги. Сначала она застала команды на перерыве, из-за чего футболисты отдыхали 40 минут, а не 15. Вторая тревога прозвучала на 67-й минуте поединка и из-за нее команды просидели в укрытии почти час. Через 13 минут после возобновления поединка пришло третье оповещение о ракетной опасности.

Если матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Руха», то львовская команда сравняется с житомирским «Полесьем» по количеству очков. «Днепр-1» в случае поражения может потерять первое место в турнирной таблице по итогам тура.