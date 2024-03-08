Джокович высказался о закате своей эпохи в теннисе
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Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры.
«Мы знаем, что момент завершения карьеры настанет для каждого из нас. Время идет, Федерер уже завершил карьеру, закат моей карьеры и карьеры Рафы тоже не за горами. Эта эпоха подходит к концу, и это грустно, но в то же время я думаю, что есть так много замечательных матчей и моментов, которые мы можем отпраздновать и порадоваться, что это было у каждого из нас по отдельности и у нас как группы», – заявил Джокович.
Как известно, 42-летний Роджер Федерер ушел из тенниса в сентябре 2022 года. Свой прощальный матч он провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров серии Grand Slam, экс-первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем из Испании.
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