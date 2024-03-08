Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович высказался о закате своей эпохи в теннисе
ATP
08 марта 2024, 16:05 | Обновлено 08 марта 2024, 16:10
135
0

Джокович высказался о закате своей эпохи в теннисе

Серб готовит к тому, что вскоре может уйти на спортивную пенсию

08 марта 2024, 16:05 | Обновлено 08 марта 2024, 16:10
135
0
Джокович высказался о закате своей эпохи в теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры.

«Мы знаем, что момент завершения карьеры настанет для каждого из нас. Время идет, Федерер уже завершил карьеру, закат моей карьеры и карьеры Рафы тоже не за горами. Эта эпоха подходит к концу, и это грустно, но в то же время я думаю, что есть так много замечательных матчей и моментов, которые мы можем отпраздновать и порадоваться, что это было у каждого из нас по отдельности и у нас как группы», – заявил Джокович.

Как известно, 42-летний Роджер Федерер ушел из тенниса в сентябре 2022 года. Свой прощальный матч он провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров серии Grand Slam, экс-первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем из Испании.

По теме:
Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии
Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
Надаль сделал неожиданное признание о встречах на корте с Алькарасом
Новак Джокович Рафаэль Надаль
Источник Tennis 365
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Футбол | 07 марта 2024, 21:37 0
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве

7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Теннис | 07 марта 2024, 22:48 0
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс

Ангелина в третий раз в карьере сразится против Лючии Бронцетти

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Бокс | 07.03.2024, 19:20
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Футбол | 08.03.2024, 12:32
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
07.03.2024, 23:29 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 15:01 6
Футбол
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
06.03.2024, 22:01
Теннис
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 08:23 1
Бокс
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем