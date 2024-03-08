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Саудовская Аравия
08 марта 2024, 16:06 | Обновлено 08 марта 2024, 17:14
2781
3

ФОТО. Роналду попал в скандал со спонсором рашистов

Португалец сфотографировался с Магомедом Курбановым, надевшим футболку российской компании

08 марта 2024, 16:06 | Обновлено 08 марта 2024, 17:14
2781
3
ФОТО. Роналду попал в скандал со спонсором рашистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сфотографировался с российским боксером Магомедом Курбановым.

Еще более негативного окраса данной фотографии придает тот факт, что Курбанов одет в футболку с рекламой «русской медной компании», принадлежащей россиянину Игорю Алтушкину. Алтушкин является главным спонсором российского батальона «урал», который воюет против Украины.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 21 матч, отметившись 22 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее Криштиану Роналду попал в скандал с неприличным жестом в адрес болельщиков, которые скандировали ему фамилию Лионеля Месси.

ФОТО. Роналду попал в скандал со спонсором рашистов

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу российско-украинская война фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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didora
Долбень португальський!!! Фоткається з ким попало. А може той курбанов дав пару сотень баксів за фото разом. Крі....Ро  ласий до грошей, все їм мало ніяк не наїдяться. Ну а яка ще версія може бути??? Він що знає того сраного курбанова.
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+6
PETP0
Тварина, яка цінує лише гроші та піар (бо це гроші). крапка.
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+4
sergio_terry
Ви серйозно? Думаєте Роналду знає що це за хєр? До нього тисячі підходять просять автографи, він повинен дивитись на їх футболки? Чуваки та ну досить.
От як би там було фото Мессі, може і відмовив би.
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0
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