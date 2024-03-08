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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Дай Бог, сыграем без сирен»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 15:48 | Обновлено 08 марта 2024, 17:16
261
2

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Дай Бог, сыграем без сирен»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Оболонью»

08 марта 2024, 15:48 | Обновлено 08 марта 2024, 17:16
261
2
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Дай Бог, сыграем без сирен»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против киевской «Оболони», а также вспомнил предыдущую игру против донецкого «Шахтера» (5:2).

– Даниил, насколько повлияла неудача в предыдущем туре на нашу команду?

– Конечно, проигрывать никто не хотел. Но так сложился матч, что при счете 2:1 получили удаление. Все очень расстроились и не сумели в меньшинстве найти свою игру.

– Следующий соперник – неуступчивая «Оболонь». Что можешь сказать об этой команде?

– Да, уже разобрали оппонента. Команда очень хорошая в плане обороны, играют компактно. Изучаем их слабые места и анализируем факторы, которые могут принести нам успех.

– Сыграем с болельщиками на трибунах. Команда настраивается на игру с двойной мотивацией?

– Мы очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны. Дай Бог, сыграем без сирен и все получат удовольствие от футбола. Сделаем все, чтобы порадовать их положительным результатом.

Матч «Кривбасс» – «Оболонь» состоится 9 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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didora
Ага не буде тривоги. Держи карман ширше. У Дніпрі сьогодні вже три тривоги. А у вас у Кривому Розі не буде. Цікаво як це можна зробити. Чи до пуйла передзвонити і попросите!!! Хіба ці матчі не можна перенести у центр або на захід країни. Уже звикли грати без глядачів. Треба потерпіти трішки. Бо хіба це матчі. (У Дніпра-1 це вже другий такий матч). Як вони збираються боротися за медалі, якщо вони не добирають очки можливо із-за цих клятих тривог. Ось у сьогоднішньому матчі Рух відпочине і буде відбиватися. Таке саме може ждати і Кривбас! Оболонь відпочине і буде гатити м'яча куди попало. Оборонятися набагато легше ніж щось створити. Тим більше після невеликого відпочинку. Хіба щоб до цього додуматься треба бути професором.
ДУРДОМ!!!
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