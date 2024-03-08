Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Дай Бог, сыграем без сирен»
Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Оболонью»
Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против киевской «Оболони», а также вспомнил предыдущую игру против донецкого «Шахтера» (5:2).
– Даниил, насколько повлияла неудача в предыдущем туре на нашу команду?
– Конечно, проигрывать никто не хотел. Но так сложился матч, что при счете 2:1 получили удаление. Все очень расстроились и не сумели в меньшинстве найти свою игру.
– Следующий соперник – неуступчивая «Оболонь». Что можешь сказать об этой команде?
– Да, уже разобрали оппонента. Команда очень хорошая в плане обороны, играют компактно. Изучаем их слабые места и анализируем факторы, которые могут принести нам успех.
– Сыграем с болельщиками на трибунах. Команда настраивается на игру с двойной мотивацией?
– Мы очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны. Дай Бог, сыграем без сирен и все получат удовольствие от футбола. Сделаем все, чтобы порадовать их положительным результатом.
Матч «Кривбасс» – «Оболонь» состоится 9 марта в 18:00 по киевскому времени.
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