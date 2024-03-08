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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 15:22 |
797
0

Уже во второй раз. Матч Днепр-1 – Рух прервано из-за воздушной тревоги

Игра была остановлена ​​на 67-й минуте

08 марта 2024, 15:22 |
797
0
Уже во второй раз. Матч Днепр-1 – Рух прервано из-за воздушной тревоги
СК Днепр-1

Сегодня, 8 марта 2024 года, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и львовским «Рухом». По состоянию на 67-ю минуту поединка преимущество в счете имеют гости – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч уже дважды прерывался из-за воздушной тревоги. Сначала она застала команды на перерыве, из-за чего футболисты отдыхали 40 минут, а не 15. Вторая тревога прозвучала на 67-й минуте поединка.

Если матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Руха», то львовская команда сравняется с житомирским «Полесьем» по количеству очков. «Днепр-1» в случае поражения может потерять первое место в турнирной таблице по итогам тура.

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Источник Sport.ua
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