ХАРГРИВЗ – о Кейне: «С приходом Гарри Бавария может остаться без ничего»
Экс-футболист мюнхенцев хочет, чтобы форвард наконец что-то выиграл
Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о форварде Гарри Кейне, с приходом которого мюнхенцы могут остаться без трофеев в этом сезоне.
«Я просто хочу, чтобы он завоевал трофей. «Бавария» выигрывала Бундеслигу 12 лет подряд, а теперь, когда он пришел к ним, они вообще могут ничего не выиграть.
У «Баварии» такого никогда не бывает – обычно выигрываешь как минимум два титула за сезон. Так что было бы прекрасно увидеть, как Гарри Кейн что-нибудь получит в свои руки.
Возможно, они смогут выиграть что-нибудь в этом сезоне, а в следующем уже вернутся посильнее. В таких клубах, если дела идут не по плану, они не сидят сложа руки. С уходом Томаса Тухеля произойдет множество изменений, в том числе и в кадровом плане», – приводит слова Харгривза TNT Sports.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 9 результативных передач.
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