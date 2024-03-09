Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Эмма Радукану из Великобритании (№250 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Ястремская и Радукану играли один раз, победила британка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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