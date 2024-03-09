WTA09 марта 2024, 11:54 |
230
0
Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс
09 марта 2024, 11:54 |
230
0
9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Эмма Радукану из Великобритании (№250 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ястремская и Радукану играли один раз, победила британка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 марта 2024, 18:11 0
Новицкий нокаутировал соперника в третьем раунде
Теннис | 09 марта 2024, 00:45 0
Анжелик Кербер переиграла Алену Остапенко в 1/32 финала на турнире в Индиан-Уэллсе
Бокс | 09.03.2024, 09:57
Футбол | 08.03.2024, 22:35
Бокс | 08.03.2024, 19:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2024, 13:53 23
07.03.2024, 10:01 10
08.03.2024, 12:08 67
07.03.2024, 08:01 6
09.03.2024, 05:35
07.03.2024, 19:09 18
07.03.2024, 12:04 11
09.03.2024, 02:37 41