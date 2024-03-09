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  4. Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 марта 2024, 11:54 |
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0

Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс

09 марта 2024, 11:54 |
230
0
Даяна Ястремская – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Эмма Радукану из Великобритании (№250 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ястремская и Радукану играли один раз, победила британка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Даяна Ястремская Эмма Радукану смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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