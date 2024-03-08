Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я на связи с Александром, я много с ним общаюсь, в курсе его травмы. Мы надеемся, что он будет в заявке. Не знаю, будет ли в составе, это уже решать тренеру. У него еще есть две игры: Лиги чемпионов и чемпионата. Будем смотреть. Главное, что он уже сейчас работает в общей группе, поэтому он вызван. Уверен, что он поможет сборной».

Ранее Сергей Ребров объяснил выбор нападающих в заявке сборной Украины.