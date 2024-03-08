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  4. Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Чемпионат Европы
08 марта 2024, 15:03 |
1420
1

Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко

Защитник «Арсенала» уже тренируется в общей группе

08 марта 2024, 15:03 |
1420
1
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Я на связи с Александром, я много с ним общаюсь, в курсе его травмы. Мы надеемся, что он будет в заявке. Не знаю, будет ли в составе, это уже решать тренеру. У него еще есть две игры: Лиги чемпионов и чемпионата. Будем смотреть. Главное, что он уже сейчас работает в общей группе, поэтому он вызван. Уверен, что он поможет сборной».

Ранее Сергей Ребров объяснил выбор нападающих в заявке сборной Украины.

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Александр Зинченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Fant24
А чому викликав мудрика ?
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