Ига Свёнтек – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Индиан-Уэллс
8 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго раунда полька сразится с Даниэль Коллинс из США (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Коккинакис – Синнер. Ориентировочное время начала матча – не ранее 23:00 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Джорджи (№106 WTA) или Линдой Носковой (№29 WTA).
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