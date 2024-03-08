Ига Свёнтек – Даниэль Коллинс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда полька сразится с Даниэль Коллинс из США (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Коккинакис – Синнер. Ориентировочное время начала матча – не ранее 23:00 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Джорджи (№106 WTA) или Линдой Носковой (№29 WTA).

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