Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свёнтек – Даниэль Коллинс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 марта 2024, 14:49 |
52
0

Ига Свёнтек – Даниэль Коллинс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Индиан-Уэллс

08 марта 2024, 14:49 |
52
0
Ига Свёнтек – Даниэль Коллинс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

8 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда полька сразится с Даниэль Коллинс из США (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Коккинакис – Синнер. Ориентировочное время начала матча – не ранее 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Джорджи (№106 WTA) или Линдой Носковой (№29 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марта Костюк – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс
Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы
смотреть онлайн Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Футбол | 07 марта 2024, 21:37 0
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве

7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Футбол | 08 марта 2024, 12:32 7
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев

Алексей Сливченко – о резонансном переезде форварда «Шахтера» в Польшу…

Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2024, 22:48
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Майк Тайсон выйдет в ринг против Джейка Пола
Бокс | 07.03.2024, 16:26
ОФИЦИАЛЬНО. Майк Тайсон выйдет в ринг против Джейка Пола
ОФИЦИАЛЬНО. Майк Тайсон выйдет в ринг против Джейка Пола
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Бокс | 08.03.2024, 08:23
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 15:01 6
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 9
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 220
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем