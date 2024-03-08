Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Зинченко признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Англия
08 марта 2024, 14:55 | Обновлено 08 марта 2024, 15:27
79
2

Наставник Зинченко признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Награду лучшему игроку получил травмированный форвард «Манчестер Юнайтед»

08 марта 2024, 14:55 | Обновлено 08 марта 2024, 15:27
79
2
Наставник Зинченко признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в феврале, сообщается на сайте лиги.

41-летний испанский специалист одержал победу в номинации в седьмой раз за время работы в АПЛ, опередив в нынешнем голосовании Жузепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»).

В предыдущих месяцах лучшими признавались Юрген Клопп (январь), Унаи Эмери (декабрь), Эрик тен Хаг (ноябрь) и Ангелос Постекоглу (октябрь, сентябрь, август).

А лучшим игроком прошлого месяца стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. В феврале 21-летний форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах. Хойлунд — первый датчанин, который признан игроком месяца в Англии. Примечательно, что сыграть все матчи в феврале Расмусу помешала травма.

На награду также были номинированы Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Мунис («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

По теме:
Барселоне интересен футболист-скандалист Манчестер Юнайтед
Три игрока основного состава Челси попали в лазарет
СУЛЬШЕР: «Возвращение Роналду в МЮ? Решение оказалось неправильным»
Микель Артета Расмус Хойлунд Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед лучший игрок лучший тренер Английская Премьер-лига
Источник Английская Премьер-лига
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Футбол | 08 марта 2024, 12:08 34
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией

Следующий матч украинская команда проведет 21 марта

С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
Биатлон | 08 марта 2024, 07:27 0
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу

Очередной этап Кубка мира стартует сегодня

РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»
Футбол | 08.03.2024, 12:34
РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»
РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07.03.2024, 15:01
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Ебанутое название .причем тут зинченко ? Каким боком ?
Ответить
0
Boodya
Судячи з заголовку, в АПЛ є якийсь "Наставник Зінченко" який став тренером місяця
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
06.03.2024, 22:01
Теннис
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 9
Футбол
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем