Наставник Зинченко признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером чемпионата Англии в феврале, сообщается на сайте лиги.

41-летний испанский специалист одержал победу в номинации в седьмой раз за время работы в АПЛ, опередив в нынешнем голосовании Жузепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»).

В предыдущих месяцах лучшими признавались Юрген Клопп (январь), Унаи Эмери (декабрь), Эрик тен Хаг (ноябрь) и Ангелос Постекоглу (октябрь, сентябрь, август).

А лучшим игроком прошлого месяца стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. В феврале 21-летний форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах. Хойлунд — первый датчанин, который признан игроком месяца в Англии. Примечательно, что сыграть все матчи в феврале Расмусу помешала травма.

На награду также были номинированы Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Мунис («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).