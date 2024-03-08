Апелляция Реала на дисквалификацию Беллингема отклонена

Апелляционный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонил апелляцию «Реала», который пытался обжаловать двухматчевую дисквалифицию полузащитника Джуда Беллингема.

В добавленное время матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) англичанин забил гол, который мог бы стать победным для его команды, но арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток в момент подачи на Джуда, когда мяч был в воздухе. Беллингем начал в эмоциональной форме выражать несогласие с решением арбитра дать финальный свисток в момент атаки, за что получил красную карточку.

«Реал» утверждал, что Беллингем не оскорблял судью, и подавал апелляцию на дисквалификацию, но в итоге она была отклонена, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом Беллингем из-за дисквалификации пропустит матчи чемпионата Испании с «Сельтой» и «Осасуной».