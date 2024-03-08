Металлист 1925 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 марта, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Олега Дулуба на матч:

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Фарина, Червак, Бычек, Габелок, Имереков, Моура, Юрченко, Гармаш, Борячук.

ЛНЗ: Пеньков, Тилль, Салиху, Бар, Пасич, Яшари, Каплиенко, Молло, Насонов, Муравский, Рыбалка.