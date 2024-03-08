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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 14:26 | Обновлено 08 марта 2024, 14:28
437
0

Металлист 1925 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 20-го тура УПЛ начнется в 15:30

08 марта 2024, 14:26 | Обновлено 08 марта 2024, 14:28
437
0
Металлист 1925 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 8 марта, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Олега Дулуба на матч:

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Фарина, Червак, Бычек, Габелок, Имереков, Моура, Юрченко, Гармаш, Борячук.

ЛНЗ: Пеньков, Тилль, Салиху, Бар, Пасич, Яшари, Каплиенко, Молло, Насонов, Муравский, Рыбалка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы стартовые составы
Источник Sport.ua
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