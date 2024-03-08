ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс продлил контракт, истекавший в 2025 году. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027-го, сообщает пресс-служба клуба.

«Я рад подписанию нового контракта со «Штутгартом». Вместе нам удалось направить команду на хороший путь. Наша цель должна состоять в том, чтобы устойчиво следовать по этому пути, чтобы «Штутгарт» находился постоянно в верхней части таблицы. Работать с этой командой, тренерским штабом и всем персоналом, а также чувствовать замечательную поддержку болельщиков было прекрасно с самого начала. Сейчас я больше, чем когда-либо, сосредоточен на важной заключительной части текущей кампании», – приводит слова Хенесса официальный клубный сайт.

Отметим, что 41-летний специалист возглавляет «Штутгарт» с апреля 2023 года. В текущем сезоне команда идет на третьем месте в Бундеслиге.

Ранее в немецких СМИ сообщалось, что Хенесс является кандидатом в преемники Томаса Тухеля у руля «Баварии».