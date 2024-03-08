Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
Другие новости
08 марта 2024, 13:45 |
29
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

Важные события во всех видах спорта

08 марта 2024, 13:45 |
29
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В пятницу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы

Favbet 3.34 – 2.95 – 2.42

18:00 Шахтер – Колос

Favbet 1.37 – 4.70 – 9.40

21:45 Наполи – Торино

Favbet 1.83 – 3.73 – 4.97

22:00 Барселона – Мальорка

Favbet 1.50 – 4.68 – 7.40

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
CS 2, Dota 2, Valorant, StarCraft 2 и еще десятки игр
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07 марта 2024, 15:01 6
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо

Поединок пройдет 7 марта в 18:00 в Ровно

Стали известны ближайшие планы сборной Украины
Футбол | 08 марта 2024, 12:34 0
Стали известны ближайшие планы сборной Украины
Стали известны ближайшие планы сборной Украины

В Испанию сборная отправится транзитом через Польшу

Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
Футбол | 08.03.2024, 11:00
Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Футбол | 07.03.2024, 19:09
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Футбол | 07.03.2024, 23:29
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 219
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 8
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс
Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс
06.03.2024, 22:41
Теннис
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
06.03.2024, 14:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем