ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта

В пятницу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы

3.34 – 2.95 – 2.42

18:00 Шахтер – Колос

1.37 – 4.70 – 9.40

21:45 Наполи – Торино

1.83 – 3.73 – 4.97

22:00 Барселона – Мальорка

1.50 – 4.68 – 7.40