Другие новости08 марта 2024, 13:45 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
Важные события во всех видах спорта
08 марта 2024, 13:45 |
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В пятницу, 8 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы
18:00 Шахтер – Колос
21:45 Наполи – Торино
22:00 Барселона – Мальорка
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