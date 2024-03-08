Стали известны ближайшие планы сборной Украины
В Испанию сборная отправится транзитом через Польшу
По завершении 21-го тура УПЛ футболисты сборной Украины, которые играют в отечественных клубах, на следующей неделе соберутся вместе в Киеве.
13 марта вечером они отправятся поездом из столицы в Польшу, куда прибудут утром следующего дня. Конечным пунктом ночного путешествия по железной дороге станет расположенный неподалеку от украинско-польской границы Пшемысль, откуда наших сборников ждет непродолжительный переезд в Жешув.
Аэропорт этого города, который называется Жешув-Ясенка, национальная команда и донецкий «Шахтер», как участник еврокубковых турниров, использовали уже неоднократно. С хорошо знакомого аэропорта подопечные Сергея Реброва вылетят в Испанию, где вместе с украинскими легионерами из европейских клубов, которые присоединятся к сборной, проведут тренировочный сбор в Марбелье. Он продлится до 19 марта, после чего наша главная команда отправится на полуфинальный матч плей-офф с Боснией и Герцеговиной.
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