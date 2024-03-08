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  4. «Отпустят за 50-100 млн». Хлань прокомментировал переход Вьюнника в Лехию
Польша
08 марта 2024, 13:01 |
827
1

«Отпустят за 50-100 млн». Хлань прокомментировал переход Вьюнника в Лехию

Полузащитник гданьской команды уже пообщался с бывшим нападающим «Шахтера»

08 марта 2024, 13:01 |
827
1
«Отпустят за 50-100 млн». Хлань прокомментировал переход Вьюнника в Лехию
ФК Лехия. Максим Хлань

Полузащитник гданьской «Лехии» Максим Хлань прокомментировал переход Богдана Вьюнника из донецкого «Шахтера» в клуб второго дивизиона Польши, а также объяснил, почему в «Лехии» так много украинцев.

– В Вашей команде появился еще один украинец – Богдан Вьюнник. Общались уже с ним? Следили за его сложной историей ухода из «Шахтера» в «Лехию»?

– Да, общался. Я не знаю деталей, но могу сказать, что всегда приятно выходить через парадную дверь. К сожалению, в Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят и не продадут.

– В команде вместе с Вами уже четверо украинцев. Это Ваш клуб взял курс на сознательную украинизацию? Чем можно объяснить такое количество наших игроков в одной команде?

– Возможно, здесь дело в том, что украинские футболисты показывают хороший результат за рубежом и многие клубы заинтересованы в нас. «Лехия» не исключение.

– С Желизко и Сарнавским Вы играете уже больше, чем полсезона. Оцените вашу сыгранность на поле за это время.

– Желизко уже ассистировал мне, вот жду ассиста от Сарнавского. И тогда можно будет сказать, что сыгранность на высоком уровне.

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Богдан Вьюнник Максим Хлань Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Богдан Сарнавский Иван Желизко
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Fant24
Он просто посеснялся сказать не в Украине а в шахтере рабство .поэтому вьюник сьежал 
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