«Отпустят за 50-100 млн». Хлань прокомментировал переход Вьюнника в Лехию

Полузащитник гданьской «Лехии» Максим Хлань прокомментировал переход Богдана Вьюнника из донецкого «Шахтера» в клуб второго дивизиона Польши, а также объяснил, почему в «Лехии» так много украинцев.

– В Вашей команде появился еще один украинец – Богдан Вьюнник. Общались уже с ним? Следили за его сложной историей ухода из «Шахтера» в «Лехию»?

– Да, общался. Я не знаю деталей, но могу сказать, что всегда приятно выходить через парадную дверь. К сожалению, в Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят и не продадут.

– В команде вместе с Вами уже четверо украинцев. Это Ваш клуб взял курс на сознательную украинизацию? Чем можно объяснить такое количество наших игроков в одной команде?

– Возможно, здесь дело в том, что украинские футболисты показывают хороший результат за рубежом и многие клубы заинтересованы в нас. «Лехия» не исключение.

– С Желизко и Сарнавским Вы играете уже больше, чем полсезона. Оцените вашу сыгранность на поле за это время.

– Желизко уже ассистировал мне, вот жду ассиста от Сарнавского. И тогда можно будет сказать, что сыгранность на высоком уровне.