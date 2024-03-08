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  4. Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 12:11 |
256
0

Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 20-го тура УПЛ начнется в 13:00

08 марта 2024, 12:11 |
256
0
Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы
Днепр-арена

Сегодня, 8 марта, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Виталия Пономарева на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Пасич, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Пихаленок, Горбунов, Гуцуляк, Филиппов.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Притула, Плюман, Климчук, Квасница.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух стартовые составы
Источник Sport.ua
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