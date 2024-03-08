Израильтянин, которого сватали в Динамо, переехал в MLS за 8 млн евро

Клуб североамериканской MLS «Шарлотт» объявил о подписании 22-летнего правого вингера «Селтика» и сборной Израиля Лиэля Абады.

Контракт с футболистом подписан до конца 2026 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, трансфер Абады обошелся «Шарлотту» в 8 миллионов евро.

За «Селтик» Абада выступал с лета 2021 года. Шотландцы купили вингера за 4 миллиона евро из «Маккаби» Петах-Тиква.

Ранее Абаду сватали в «Динамо», причем экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, который также является воспитанником «Маккаби» Петах-Тиква, на определенном этапе высказывал уверенность, что Лиэль переберется в столицу Украины.