Израильтянин, которого сватали в Динамо, переехал в MLS за 8 млн евро
Лиэль Абада сменил «Селтик» на «Шарлотт»
Клуб североамериканской MLS «Шарлотт» объявил о подписании 22-летнего правого вингера «Селтика» и сборной Израиля Лиэля Абады.
Контракт с футболистом подписан до конца 2026 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.
По неофициальной информации, трансфер Абады обошелся «Шарлотту» в 8 миллионов евро.
За «Селтик» Абада выступал с лета 2021 года. Шотландцы купили вингера за 4 миллиона евро из «Маккаби» Петах-Тиква.
Ранее Абаду сватали в «Динамо», причем экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, который также является воспитанником «Маккаби» Петах-Тиква, на определенном этапе высказывал уверенность, что Лиэль переберется в столицу Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 8 марта в Саудовской Аравии пройдет интересный вечер бокса
Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян