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Major League Soccer
08 марта 2024, 11:35 |
346
0

Израильтянин, которого сватали в Динамо, переехал в MLS за 8 млн евро

Лиэль Абада сменил «Селтик» на «Шарлотт»

08 марта 2024, 11:35 |
346
0
Израильтянин, которого сватали в Динамо, переехал в MLS за 8 млн евро
charlottefootballclub.com

Клуб североамериканской MLS «Шарлотт» объявил о подписании 22-летнего правого вингера «Селтика» и сборной Израиля Лиэля Абады.

Контракт с футболистом подписан до конца 2026 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, трансфер Абады обошелся «Шарлотту» в 8 миллионов евро.

За «Селтик» Абада выступал с лета 2021 года. Шотландцы купили вингера за 4 миллиона евро из «Маккаби» Петах-Тиква.

Ранее Абаду сватали в «Динамо», причем экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, который также является воспитанником «Маккаби» Петах-Тиква, на определенном этапе высказывал уверенность, что Лиэль переберется в столицу Украины.

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Лиэль Абада Селтик трансферы Динамо Киев Шарлотт (MLS)
Источник ФК Шарлотт
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