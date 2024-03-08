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Испания
08 марта 2024, 11:16 |
485
0

Барселоне интересен футболист-скандалист Манчестер Юнайтед

Каталонцы видят в Гринвуде недорогое усиление атаки

08 марта 2024, 11:16 |
485
0
Барселоне интересен футболист-скандалист Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Каталонская «Барселона» изучает возможность пригласить вингера «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

Как сообщает Diario Sport, «блау-гранас» рассматривают футболиста в качестве недорого усиления атаки. Правда, до конкретных шагов и предложения «красным дьяволам» дело пока не дошло, поскольку непонятно, какой будет ситуация у клуба с финансовым фейр-плэй.

Напомним, в этом сезоне на правах аренды Мейсон выступает за «Хетафе», проведя в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах (8 голов и 5 результативных передач. До лета 2023-го игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании своей девушки.

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Источник Sport.es
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