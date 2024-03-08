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WTA
08 марта 2024, 10:47 | Обновлено 08 марта 2024, 11:42
466
0

Марта Костюк – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Индиан-Уэллс

08 марта 2024, 10:47 | Обновлено 08 марта 2024, 11:42
466
0
Марта Костюк – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Маи Хонтама из Японии (№120 WTA). Встерча состоится четвертым запуском на корте №9 после матча Хибино – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Бернарды Перы (№78 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№7 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Марта Костюк Маи Хонтама
Источник Sport.ua
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