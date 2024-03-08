WTA08 марта 2024, 10:47 | Обновлено 08 марта 2024, 11:42
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Марта Костюк – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Индиан-Уэллс
08 марта 2024, 10:47 | Обновлено 08 марта 2024, 11:42
466
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9 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Маи Хонтама из Японии (№120 WTA). Встерча состоится четвертым запуском на корте №9 после матча Хибино – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Бернарды Перы (№78 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№7 WTA).
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