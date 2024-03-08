Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Дубль, оформленный в ворота «Брайтона» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, стал особенным для форварда «Марселя» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Габонский футболист довел общее количество голов в Лиге Европы до 33-х, тем самым став единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира (а также его предшественника – Кубка УЕФА). До отчетного поединка Пьер-Эмерик делил «пальму первенства» со шведом Хенриком Ларссоном.

К слову, Обамеянг является лучшим бомбардиром и нынешнего розыгрыша Лиги Европы – на его счету 9 забитых мячей. У ближайшего преследователя, Ромелу Лукаку из «Ромы», 7 результативных ударов.