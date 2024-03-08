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Лига Европы
08 марта 2024, 10:54 | Обновлено 08 марта 2024, 10:55
188
0

Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Габонец самый результативный и в этом сезоне

08 марта 2024, 10:54 | Обновлено 08 марта 2024, 10:55
188
0
Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Дубль, оформленный в ворота «Брайтона» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, стал особенным для форварда «Марселя» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Габонский футболист довел общее количество голов в Лиге Европы до 33-х, тем самым став единоличным лучшим бомбардиром в истории турнира (а также его предшественника – Кубка УЕФА). До отчетного поединка Пьер-Эмерик делил «пальму первенства» со шведом Хенриком Ларссоном.

К слову, Обамеянг является лучшим бомбардиром и нынешнего розыгрыша Лиги Европы – на его счету 9 забитых мячей. У ближайшего преследователя, Ромелу Лукаку из «Ромы», 7 результативных ударов.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Лига Европы лучший бомбардир
Источник УЕФА
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