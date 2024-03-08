Три игрока основного состава Челси попали в лазарет

Эпидемия травм продолжает преследовать лондонский «Челси». На этот раз перед поединком с «Ньюкаслом» в АПЛ в лазарете оказались сразу три игрока основного состава.

«Список травмированных игроков пополнили Леви Колуилл и Бен Чилуэлл.

Конор Галлахер также не тренировался, потому что у него был вирус. Посмотрим, сможет ли он вернуться к тренировка завтра или в субботу. Проблема в том, что после болезни твоя энергия снижается, и тебе нужно время, чтобы восстановиться», — приводит слова Почеттино клубная пресс-служба.

Как сообщается на официальном сайте «Челси», Чилвелл проходит медобследование, а Колвилл уже приступил к реабилитации.