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Англия
08 марта 2024, 10:29 |
409
0

Три игрока основного состава Челси попали в лазарет

Галлахер еще может принять участие в поединке, Колуилл и Чилуэлл точно не сыграют

08 марта 2024, 10:29 |
409
0
Три игрока основного состава Челси попали в лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Конор Галлахер

Эпидемия травм продолжает преследовать лондонский «Челси». На этот раз перед поединком с «Ньюкаслом» в АПЛ в лазарете оказались сразу три игрока основного состава.

«Список травмированных игроков пополнили Леви Колуилл и Бен Чилуэлл.

Конор Галлахер также не тренировался, потому что у него был вирус. Посмотрим, сможет ли он вернуться к тренировка завтра или в субботу. Проблема в том, что после болезни твоя энергия снижается, и тебе нужно время, чтобы восстановиться», — приводит слова Почеттино клубная пресс-служба.

Как сообщается на официальном сайте «Челси», Чилвелл проходит медобследование, а Колвилл уже приступил к реабилитации.

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Маурисио Почеттино Конор Галлахер Бен Чилуэлл Леви Колуилл травма Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига
Источник ФК Челси
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