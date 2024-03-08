Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2024, 10:20 |
448
1

Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс

В первом матче украинки сыграют против дуэта Сара Соррибес Тормо / Мария Боузкова

08 марта 2024, 10:20 |
448
1
Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют в парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинки попали в основную сетку из альтернативного списка, заменив «нейтральный» тандем Мирра Андреева / Анастасия Потапова.

В стартовом матче Ангелина и Даяна сыграют против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия).

Отметим, что Калинина и Ястремская впервые сыграют вместе пару.

По теме:
Марта Костюк – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы
Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Футбол | 07 марта 2024, 19:09 16
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб

«Горняки» будут судиться с «Лехией» из-за перехода Богдана Вьюнника

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
Бокс | 07 марта 2024, 19:20 0
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя

За день до поединка в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания

Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор
Футбол | 08.03.2024, 03:46
Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор
Марсель – Вильярреал – 4:0. Без Гаттузо пошла игра. Видео голов и обзор
Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии
Теннис | 07.03.2024, 14:35
Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии
Костюк рассказала, планирует ли сняться в эротической фотосессии
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan456
Менше нейтральних, більше синьо-жовтих. Підтримую!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 8
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
07.03.2024, 13:53 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем