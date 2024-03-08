Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют в парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинки попали в основную сетку из альтернативного списка, заменив «нейтральный» тандем Мирра Андреева / Анастасия Потапова.

В стартовом матче Ангелина и Даяна сыграют против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия).

Отметим, что Калинина и Ястремская впервые сыграют вместе пару.