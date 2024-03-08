WTA08 марта 2024, 10:20 |
448
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Калинина и Ястремская сыграют в парном турнире в Индиан-Уэллс
В первом матче украинки сыграют против дуэта Сара Соррибес Тормо / Мария Боузкова
08 марта 2024, 10:20 |
448
1
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют в парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинки попали в основную сетку из альтернативного списка, заменив «нейтральный» тандем Мирра Андреева / Анастасия Потапова.
В стартовом матче Ангелина и Даяна сыграют против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия).
Отметим, что Калинина и Ястремская впервые сыграют вместе пару.
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