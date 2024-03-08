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  4. Красивый юбилей. Ливерпуль забил 1000-й гол при Клоппе
Лига Европы
08 марта 2024, 10:11 |
168
0

Красивый юбилей. Ливерпуль забил 1000-й гол при Клоппе

Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы провели 476 матчей

08 марта 2024, 10:11 |
168
0
Красивый юбилей. Ливерпуль забил 1000-й гол при Клоппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Накануне в Праге прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местной «Спартой» и «Ливерпулем». Англичане отпраздновали уверенную победу – 5:1, фактически сняв все вопросы о победителе двухраундового противостояния.

Также в этом поединке «мерсисайдцы» достигли впечатляющего показателя, забив 1000-й гол под руководством Юргена Клоппа – таковым стал результативный удар Дарвина Нуньеса на 25-й минуте игры.

Отметим, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством «мерсисайдцы» провели 476 матчей во всех турнирах.

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Источник The Athletic
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