Красивый юбилей. Ливерпуль забил 1000-й гол при Клоппе

Накануне в Праге прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местной «Спартой» и «Ливерпулем». Англичане отпраздновали уверенную победу – 5:1, фактически сняв все вопросы о победителе двухраундового противостояния.

Также в этом поединке «мерсисайдцы» достигли впечатляющего показателя, забив 1000-й гол под руководством Юргена Клоппа – таковым стал результативный удар Дарвина Нуньеса на 25-й минуте игры.

Отметим, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством «мерсисайдцы» провели 476 матчей во всех турнирах.