Украина. Премьер лига08 марта 2024, 08:05 | Обновлено 08 марта 2024, 08:12
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
Поединок пройдет 9 марта в 13:00 в Одессе
08 марта 2024, 08:05 | Обновлено 08 марта 2024, 08:12
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В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» и «Ворскла»
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется в 13:00
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 23 очка после 18 игр. У «Ворсклы» 26 пунктов после 19 встреч и 7-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Ворскла» проводит УПЛ ТВ.
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