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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 07:43 | Обновлено 08 марта 2024, 07:46
42
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – ЛНЗ

Поединок пройдет 8 марта в 15:30 в Киевской области

08 марта 2024, 07:43 | Обновлено 08 марта 2024, 07:46
42
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – ЛНЗ
УПЛ

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и ЛНЗ.

Игра пройдет в Млиново, что возле Киева, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 15:30

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает 14-е место, имея 15 очков после 19 игр. У ЛНЗ 23 пункта после 18 встреч и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.

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Источник Sport.ua
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