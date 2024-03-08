Украина. Премьер лига08 марта 2024, 07:43 | Обновлено 08 марта 2024, 07:46
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – ЛНЗ
Поединок пройдет 8 марта в 15:30 в Киевской области
08 марта 2024, 07:43 | Обновлено 08 марта 2024, 07:46
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В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и ЛНЗ.
Игра пройдет в Млиново, что возле Киева, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 15:30
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает 14-е место, имея 15 очков после 19 игр. У ЛНЗ 23 пункта после 18 встреч и 10-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.
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