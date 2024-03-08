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08 марта 2024, 05:06 | Обновлено 08 марта 2024, 05:10
138
0

ВИДЕО. Юниоры Шахтера одержали комфортную победу над сверстниками из Колоса

«Шахтер» продолжает погоню за «Динамо»

08 марта 2024, 05:06 | Обновлено 08 марта 2024, 05:10
138
0
ВИДЕО. Юниоры Шахтера одержали комфортную победу над сверстниками из Колоса
ФК Шахтер Донецк

В 20-м туре юношеского чемпионата Украины сошлись молодые игроки «Шахтера» и «Колоса». По договоренности между клубами номинально домашний для «горняков» поединок проходил на тренировочной базе «Колоса».

Команда Алексея Белика успешно начала встречу. На седьмой минуте Олег Пушкарев забил первый гол. До конца тайма забитых мячей не было.

Во втором тайме донецкому клубу также удался хороший старт. На этот раз на 51-й минуте отличился Иван Лосеко.

«Шахтер» теперь имеет 44 очка и идет на втором месте. Лидирует «Динамо». Киевский клуб набрал 45 очков, но и сыграл на одну игру больше.

Чемпионат Украины. U-19.

Шахтер – Колос – 2:0

Голы: Пушкарев (7), Лосенко (51)

Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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