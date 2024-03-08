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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 04:25 | Обновлено 08 марта 2024, 04:26
130
0

ВИДЕО. Где круче? Зубков сравнил укринский и венгерский чемпионаты

Вингер Шахтера вспомнил свой период игры в Венгрии

08 марта 2024, 04:25 | Обновлено 08 марта 2024, 04:26
130
0
ВИДЕО. Где круче? Зубков сравнил укринский и венгерский чемпионаты
ФК Шахтер Донецк

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков в интервью клубному ютуб-каналу ответил на вопросы болельщиков. Один из вопросов касался уровня УПЛ и венгерской лиги.

«Наверное, состояние газона там немного лучшего уровня. Я думаю, наш чемпионат более интенсивный.

Мне кажется, там каждый год там чемпион уже определен заранее. У нас более интересней», – сказал футболист донецкого клуба.

«Шахтер» вернул игрока летом 2022 года. За него «Фенерцварош» получил 2 млн евро.

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Александр Зубков Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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