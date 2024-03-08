Украина. Премьер лига08 марта 2024, 04:25 | Обновлено 08 марта 2024, 04:26
130
0
ВИДЕО. Где круче? Зубков сравнил укринский и венгерский чемпионаты
Вингер Шахтера вспомнил свой период игры в Венгрии
08 марта 2024, 04:25 | Обновлено 08 марта 2024, 04:26
130
0
Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков в интервью клубному ютуб-каналу ответил на вопросы болельщиков. Один из вопросов касался уровня УПЛ и венгерской лиги.
«Наверное, состояние газона там немного лучшего уровня. Я думаю, наш чемпионат более интенсивный.
Мне кажется, там каждый год там чемпион уже определен заранее. У нас более интересней», – сказал футболист донецкого клуба.
«Шахтер» вернул игрока летом 2022 года. За него «Фенерцварош» получил 2 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2024, 13:53 12
Матч «Оболонь» – «Черноморец» начался позже запланированного времени
Футбол | 07 марта 2024, 07:01 11
6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч
Футбол | 07.03.2024, 07:32
Футбол | 07.03.2024, 23:59
Футбол | 07.03.2024, 20:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
07.03.2024, 06:30 2
07.03.2024, 00:29 2
06.03.2024, 12:55 4
07.03.2024, 15:01 6
06.03.2024, 07:20
06.03.2024, 17:14 8