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Испания
08 марта 2024, 04:08 | Обновлено 08 марта 2024, 04:10
103
0

Хави назвал лучших вратарей в истории Барселоны

Специалист отметил своего бывшего одноклубника и нынешнего подчиненного

08 марта 2024, 04:08 | Обновлено 08 марта 2024, 04:10
103
0
Хави назвал лучших вратарей в истории Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кого он считает лучшим вратарем в истории клуба.

«Наряду с Вальдесом тер Стеген – лучший вратарь в истории «Барсы». Он капитан, лидер, благородство, индивидуальность, смелость. Капитан с большой буквы», – сказал главный тренер «сине–гранатовых».

Виктор Вальдес – воспитанник клуба. За первую команду вратарь играл с 2002 по 2015 год. За это время он с командой выиграл 21 трофей, в том числи трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Немецкий голкипер перешел в испанский клуб в 2014 году. Каталонцы купили его в «Боруссии» Менхенгладбах за 12 миллионов евро.

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Источник Twitter
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