Хави назвал лучших вратарей в истории Барселоны

Наставник «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кого он считает лучшим вратарем в истории клуба.

«Наряду с Вальдесом тер Стеген – лучший вратарь в истории «Барсы». Он капитан, лидер, благородство, индивидуальность, смелость. Капитан с большой буквы», – сказал главный тренер «сине–гранатовых».

Виктор Вальдес – воспитанник клуба. За первую команду вратарь играл с 2002 по 2015 год. За это время он с командой выиграл 21 трофей, в том числи трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Немецкий голкипер перешел в испанский клуб в 2014 году. Каталонцы купили его в «Боруссии» Менхенгладбах за 12 миллионов евро.