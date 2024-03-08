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  4. ТАЛЛЕС:«Днепр-1 – сложный соперник. Нас ожидает очень интересный поединок»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 03:29 |
126
0

ТАЛЛЕС:«Днепр-1 – сложный соперник. Нас ожидает очень интересный поединок»

Бразилец обещает дать бой лидеру УПЛ

08 марта 2024, 03:29 |
126
0
ТАЛЛЕС:«Днепр-1 – сложный соперник. Нас ожидает очень интересный поединок»
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Хавбек львовского «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от игры против «Днепра–1». Бразилец ожидает интересной встречи.

«Мы с хорошим и боевым настроением готовимся к игре с «Днепром-1». Нас ожидает очень интересный поединок, ведь «Днепр-1» – тяжелый соперник. Сейчас они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, но мы готовы к таким матчам и сделаем все, чтобы получить положительный результат.

Непросто играть несколько матчей на выезде, но мы уже привыкли к такому режиму. Главное – правильно физически восстановиться и психологически настроиться на следующую игру. «Рух» разобрал предыдущий матч против «Днепра-1» и готов к этой встрече», – сказал Таллес.

«Днепр-1» лидирует в таблице УПЛ. Команда Максимова набрала 38 очков за 19 матчей. «Рух» имеет 30 баллов, что позволяет занимать шестое место.

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Таллес Бренер Рух Львов Днепр-1 Днепр-1 - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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