Игрок Динамо: «Надеюсь, в следующем матче Ярмоленко будет играть»

Хавбек киевского Динамо Владимир Бражко надеется, что в следующем матче команде сможет помочь лидер коллектива Андрей Ярмоленко.

«Очень надеюсь, что в следующем матче Ярмоленко уже будет играть. Надеюсь, он хорошо себя чувствует.

Возможно, есть какие-то проблемы, но он не торопится и все делает с головой. Очень хочу, чтобы он уже вернулся в поле», – сказал Бражко.

34-летний вингер вернулся в «Динамо» летом прошлого года. Андрей успел отыграть за «бело-синих» 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Затем в начале октября он получил травму и вынужден был перенести операцию на колене.