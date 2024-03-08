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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 02:48 | Обновлено 08 марта 2024, 02:49
41
0

Игрок Динамо: «Надеюсь, в следующем матче Ярмоленко будет играть»

Владимир Бражко верит в возвращение лидера

08 марта 2024, 02:48 | Обновлено 08 марта 2024, 02:49
41
0
Игрок Динамо: «Надеюсь, в следующем матче Ярмоленко будет играть»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек киевского Динамо Владимир Бражко надеется, что в следующем матче команде сможет помочь лидер коллектива Андрей Ярмоленко.

«Очень надеюсь, что в следующем матче Ярмоленко уже будет играть. Надеюсь, он хорошо себя чувствует.

Возможно, есть какие-то проблемы, но он не торопится и все делает с головой. Очень хочу, чтобы он уже вернулся в поле», – сказал Бражко.

34-летний вингер вернулся в «Динамо» летом прошлого года. Андрей успел отыграть за «бело-синих» 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Затем в начале октября он получил травму и вынужден был перенести операцию на колене.

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Владимир Бражко Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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