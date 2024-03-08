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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 00:52 | Обновлено 08 марта 2024, 01:07
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Черноморец рассылает тестовые программки на матч с Ворсклой за донат на ВСУ

Матч 20-го туру Украинской Премьер-лиги в Одессе пройдет без зрителей

08 марта 2024, 00:52 | Обновлено 08 марта 2024, 01:07
60
0
Черноморец рассылает тестовые программки на матч с Ворсклой за донат на ВСУ
ФК Черноморец Одесса

Матч 20 тура УПЛ между одесским «Черноморцем» и «Ворсклой» из Полтавы, который запланирован на субботу, 9 марта, в Одессе, пройдет без зрителей.

Это решение было принято на основании событий, происходящих в течение последних пяти суток в приморском городе – регулярных ракетно-дроновых обстрелов рашистами.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра рассказал Sport.ua:

«Этот матч стопроцентно играем без зрителей. На стадионе будет только ограниченное количество людей. Кроме участников поединка будут официальные лица и те, кто принимает непосредственное участие в организации игры.

Уже сейчас работаем над тем, что в случае улучшения ситуации в Одессе следующий домашний матч с ровенским «Вересом» «Черноморец» проведет со зрителями.

Учитывая тот факт, что болельщики не могут наблюдать за субботней игрой, мы подготовили для них программы, которые не выпускались уже два года. Напечатано их было совсем немного – это некий полутестовый вариант. Некоторое количество мы выделим для реализации, однако деньги брать не будем.

Если кто-то изъявит желание иметь на память эту программу, то для этого необходимо отправить донаты на ВСУ. После отправки средств человеку нужно будет сбросить свои данные, а дальше уже наша пресс-служба свяжется с ним для обеспечения нужным экземпляром».

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Черноморец - Ворскла болельщики чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса зрители Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Анатолий Мисюра инсайд
Источник Sport.ua
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