Началась продажа билетов на матч отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной
Стоимость билета на игру квалификации ЧЕ-2024 в Боснии составляет 10 евро
Сегодня, 7 марта, началась продажа билетов на полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины.
Поединок состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало – в 20:45 по местному времени.
Условия приобретения билета:
- необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выбрать билет;
- один болельщик может купить до четырех билетов;
- билеты по ссылке продаются только в украинский сектор;
- билеты именные, поэтому УАФ призывает болельщиков в процессе регистрации указывать верные данные, а также быть готовыми подтвердить их данными из загранпаспорта;
- билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4.
Стоимость билета – 10 евро.
Билеты для украинских болельщиков продаются только в секторе Sjever (North) A.
Детям до 8 лет вход на стадион запрещен, от 8 лет обязательно нужно иметь при себе билет.
Вход в сектор для украинских болельщиков будет производиться только при наличии украинского загранпаспорта и билета.
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