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Чемпионат Европы
07 марта 2024, 23:59 | Обновлено 08 марта 2024, 00:18
184
0

Началась продажа билетов на матч отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной

Стоимость билета на игру квалификации ЧЕ-2024 в Боснии составляет 10 евро

07 марта 2024, 23:59 | Обновлено 08 марта 2024, 00:18
184
0
Началась продажа билетов на матч отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной
УАФ

Сегодня, 7 марта, началась продажа билетов на полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Поединок состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало – в 20:45 по местному времени.

Условия приобретения билета:

  • необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выбрать билет;
  • один болельщик может купить до четырех билетов;
  • билеты по ссылке продаются только в украинский сектор;
  • билеты именные, поэтому УАФ призывает болельщиков в процессе регистрации указывать верные данные, а также быть готовыми подтвердить их данными из загранпаспорта;
  • билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4.

Стоимость билета – 10 евро.

Билеты для украинских болельщиков продаются только в секторе Sjever (North) A.

Детям до 8 лет вход на стадион запрещен, от 8 лет обязательно нужно иметь при себе билет.

Вход в сектор для украинских болельщиков будет производиться только при наличии украинского загранпаспорта и билета.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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