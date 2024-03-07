ФИЛИППОВ: «Мы знаем, как будет действовать Рух. Ожидаем сложный матч»

Нападающий Днепра-1 Александр Филиппов накануне матча 20-го тура УПЛ против львовского Руха рассказал, что думает о сопернике, сколько времени заняла адаптация в Днепре-1 и как оценивает конкуренцию на вершине турнирной таблицы.

– Александр, в 20-м туре ваша команда встретится со львовским Рухом. Если бы вы могли охарактеризовать соперника, какие сильные стороны этой команды видите?

– Рух – это молодая и амбициозная команда, которая ставит перед собой серьезные задачи, с каждым годом выглядит все лучше. Команда мобильная, физически хорошо подготовлена, не сбавляет темп на протяжении всего матча. Ждем очень напряженную игру. Знаем, как Рух будет действовать, потому готовимся к сложному матчу.

– Вы забили победный мяч в игре против Оболони. Насколько этот матч складывался для вас тяжело?

– Конечно, с Оболонью был тяжелый матч. Да и вообще сейчас в Премьер-Лиге не бывает легких поединков. Оболонь дома тоже играет агрессивно, они тоже ищут возможности ловить соперника на контратаках, часто делают заброс за спины защитников. Также выделил их игру на стандартных положениях. Нам нужно было нивелировать все эти моменты, и с этой задачей мы справились.

– Вы пришли в Днепр-1 уже по ходу сезона. Насколько непросто было адаптироваться и к современному украинскому чемпионату, и к новым партнерам по команде?

– Не скажу, что это было сложно, но на все нужно время. Примерно полтора-два месяца заняла адаптация. И хотя мы общаемся на одном языке, играли друг против друга или вместе в одной команде, но все равно нужно время, чтобы понять, как действует каждый игрок, у кого какие сильные стороны. Но я считаю, что с каждой игрой наше взаимопонимание становится все лучше и лучше.

– Сейчас на вершине турнирной таблицы УПЛ между командами совсем небольшая разница в набранных очках. Как вы оценили бы конкуренцию в борьбе за первое место в таблице?

– Да, несмотря на то, что у нас есть Шахтер и Динамо, гранды нашего футбола, приятно видеть, что такие команды, как Кривбасс и Полесье, вместе с нами борются за верхнюю часть, за призовые места. Потому это очень приятно.

– В матче против Оболони вы играли с болельщиками на трибунах. Насколько они влияют на ваше эмоциональное состояние во время игры?

– Футбол существует для болельщиков. Благодарю всех зрителей, которые находят время и приходят на игры, поддерживают команды. Поэтому всегда приятно играть, дома или на выезде. Мы рады видеть людей на трибунах и благодарны им.