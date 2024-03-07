Украина. Премьер лига07 марта 2024, 21:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия
В Житомире состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги
07 марта 2024, 21:27 |
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В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
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