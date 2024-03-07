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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:27 |
116
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия

В Житомире состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 21:27 |
116
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия
ФК Александрия

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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