В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ