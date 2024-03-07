Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Житомире состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Полесье» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.
«Александрия» занимает 12 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 17 очков.
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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