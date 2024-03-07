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09.03.2024 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:19 |
75
0

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Житомире состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 21:19 |
75
0
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Полесье» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.

«Александрия» занимает 12 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 17 очков.

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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