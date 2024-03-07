МИЯТОВИЧ: «Поведение Винисиуса раздражает даже его партнеров»

Экс-форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о поведении нынешней звезды мадридского клуба Винисиуса Жуниора, позволяющего себе слишком много на футбольном поле.

«Футболка мадридского «Реала» не терпит такого поведения. Футболка другой команды – возможно.

Винисиус должен найти способ успокоиться. В противном случае он никогда не станет легендарным игроком, независимо от того, насколько хорош он будет в футбольном плане. Винисиус – непредсказуемый игрок, и это хорошо, но дело в том, что он непредсказуем также и для своих партнеров по команде. Вы видите, как одноклубники по команде оттягивают его, пытаясь успокоить, будто разговаривают с ребенком.

В клубе также говорят, что он должен изменить свое поведение, потому что оно раздражает соперников и даже его партнеров по команде», – сказал легенда «сливочных» в интервью Cadena SER.