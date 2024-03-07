Холанд жестко затроллил вице-капитана Ливерпуля перед матчем лидеров АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поддел вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда перед матчем команд на «Энфилде», который состоится в воскресенье, 10 марта.

Напомним, перед отчетным туром «горожане» отстают от «красных» на одно очко в турнирной таблице АПЛ.

Все дело в том, что Александер-Арнольд недавно высказался о соперничестве между двумя клубами в последние годы, заявив, что трофеи в «Ливерпуле» «значат больше», чем в «Сити»: «Оглядываясь назад на эту эпоху, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, и, вероятно, добились большего успеха, наши трофеи будут значить больше для нас и наших болельщиков из-за финансовой ситуации в обоих клубах».

Холанд нанес ответный укол защитнику «Ливерпуля»: «Если он хочет так говорить, хорошо. Я же пробыл здесь год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Я не думаю, что ему знакомо это чувство», – приводит слова форварда Sky Sports.