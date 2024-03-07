Холанд жестко затроллил вице-капитана Ливерпуля перед матчем лидеров АПЛ
Команды встретятся на «Энфилде» 10 марта
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поддел вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда перед матчем команд на «Энфилде», который состоится в воскресенье, 10 марта.
Напомним, перед отчетным туром «горожане» отстают от «красных» на одно очко в турнирной таблице АПЛ.
Все дело в том, что Александер-Арнольд недавно высказался о соперничестве между двумя клубами в последние годы, заявив, что трофеи в «Ливерпуле» «значат больше», чем в «Сити»: «Оглядываясь назад на эту эпоху, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, и, вероятно, добились большего успеха, наши трофеи будут значить больше для нас и наших болельщиков из-за финансовой ситуации в обоих клубах».
Холанд нанес ответный укол защитнику «Ливерпуля»: «Если он хочет так говорить, хорошо. Я же пробыл здесь год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Я не думаю, что ему знакомо это чувство», – приводит слова форварда Sky Sports.
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