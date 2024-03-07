Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд жестко затроллил вице-капитана Ливерпуля перед матчем лидеров АПЛ
Англия
07 марта 2024, 19:00 | Обновлено 07 марта 2024, 19:01
908
0

Холанд жестко затроллил вице-капитана Ливерпуля перед матчем лидеров АПЛ

Команды встретятся на «Энфилде» 10 марта

07 марта 2024, 19:00 | Обновлено 07 марта 2024, 19:01
908
0
Холанд жестко затроллил вице-капитана Ливерпуля перед матчем лидеров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поддел вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда перед матчем команд на «Энфилде», который состоится в воскресенье, 10 марта.

Напомним, перед отчетным туром «горожане» отстают от «красных» на одно очко в турнирной таблице АПЛ.

Все дело в том, что Александер-Арнольд недавно высказался о соперничестве между двумя клубами в последние годы, заявив, что трофеи в «Ливерпуле» «значат больше», чем в «Сити»: «Оглядываясь назад на эту эпоху, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, и, вероятно, добились большего успеха, наши трофеи будут значить больше для нас и наших болельщиков из-за финансовой ситуации в обоих клубах».

Холанд нанес ответный укол защитнику «Ливерпуля»: «Если он хочет так говорить, хорошо. Я же пробыл здесь год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Я не думаю, что ему знакомо это чувство», – приводит слова форварда Sky Sports.

По теме:
Спарта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПОЧЕТТИНО – о результатах команды: «Полностью понимаем разочарование»
ВИДЕО. Благородный поступок. Мудрик осуществил мечту мальчика из Украины
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 07 марта 2024, 06:59 7
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24

«Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» продолжают борьбу на турнире

Израильских спортсменов не будут отстранять от Олимпиады в Париже
Олимпийские игры | 07 марта 2024, 13:44 5
Израильских спортсменов не будут отстранять от Олимпиады в Париже
Израильских спортсменов не будут отстранять от Олимпиады в Париже

У делегации из Израиля будет усиленная охрана

Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги
Футбол | 07.03.2024, 18:13
Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги
Старт матча Верес – Динамо отложен из-за воздушной тревоги
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Футбол | 07.03.2024, 13:53
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 07.03.2024, 07:01
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46 1
Другие виды
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 39
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем