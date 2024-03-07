Украина. Премьер лига07 марта 2024, 18:29 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
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ФОТО. Динамо показало, как пережидало тревогу на стадионе Авангард
Поединок начнется в 18:40
07 марта 2024, 18:29 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
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Начало матча 20-го тура между «Вересом» и «Динамо» было отложено в связи с воздушной тревогой.
Пресс-служба «Динамо» показало, как футболисты и тренерский персонал ожидали отбоя в укрытии. «Не можем начать матч из-за российских варваров», – написано в телеграм-канале «бело-синих».
Тем временем стало известно, что после отбоя тревоги стартовый свисток на стадионе «Авангард» прозвучит в 18:40.
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