ФОТО. Динамо показало, как пережидало тревогу на стадионе Авангард

Начало матча 20-го тура между «Вересом» и «Динамо» было отложено в связи с воздушной тревогой.

Пресс-служба «Динамо» показало, как футболисты и тренерский персонал ожидали отбоя в укрытии. «Не можем начать матч из-за российских варваров», – написано в телеграм-канале «бело-синих».

Тем временем стало известно, что после отбоя тревоги стартовый свисток на стадионе «Авангард» прозвучит в 18:40.