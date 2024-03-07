Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо показало, как пережидало тревогу на стадионе Авангард
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 18:29 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
1824
0

ФОТО. Динамо показало, как пережидало тревогу на стадионе Авангард

Поединок начнется в 18:40

07 марта 2024, 18:29 | Обновлено 07 марта 2024, 18:51
1824
0
ФОТО. Динамо показало, как пережидало тревогу на стадионе Авангард
ФК Верес

Начало матча 20-го тура между «Вересом» и «Динамо» было отложено в связи с воздушной тревогой.

Пресс-служба «Динамо» показало, как футболисты и тренерский персонал ожидали отбоя в укрытии. «Не можем начать матч из-за российских варваров», – написано в телеграм-канале «бело-синих».

Тем временем стало известно, что после отбоя тревоги стартовый свисток на стадионе «Авангард» прозвучит в 18:40.

По теме:
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бражко рассказал, как поменялись его задачи на поле с приходом Шовковского
В Оболони отреагировали на штраф УАФ из-за символического удара военного
Динамо Киев Верес Ровно воздушная тревога чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес - Динамо фото стадион Авангард Ровно
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Футбол | 07 марта 2024, 07:11 0
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили

6 марта мадридский «Реал» прошел немецкую команду в 1/8 финала по сумме двух встреч

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07 марта 2024, 15:01 6
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо

Поединок пройдет 7 марта в 18:00 в Ровно

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.03.2024, 16:05
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
Теннис | 07.03.2024, 10:01
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом
Футбол | 07.03.2024, 18:04
Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом
Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 5
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 39
Футбол
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем